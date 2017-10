Quando fare dolci

...Quando scegli la ricetta È il primo momento da assaporare, sia se ripassi mentalmente le ricette in cui sei più forte, sia se sei nel lettone sotto i piumini, e sfogli un libro di cucina. Ancora meglio se uno di quelli rilegati, un po' pesanti e col dorso cartonato, e sfogliando le pagine ci si fa ingolosire da un ingrediente qua e là, decidendo magari di mischiare due ricette. E intanto, pregustandone la riuscita, viene fame. ...Quando scegli gli ingredienti Poi qualcosa non c'è mai, bisognerà ingegnarsi e pensare creativamente a sostituirla. Iniziamo comunque a farla, questa torta. Se c'è da comprare al volo qualcosa, si può. Intanto si comincia. I dolci sono una di quelle preparazioni i cui ingredienti base sono facilissimi da reperire bio, senza che costino molto di più: farina, uova, zucchero (preferibilmente di canna e integrale)... ...Quando impasti Cioè, quando si uniscono polveri e liquidi (prima gli ingredienti asciutti), poi le uova. A differenza degli impasti per pane, pasta e pizza, a meno che non si debba usare il mattarello è meglio lavorare in una ciotolona: è più comodo e si sporca meno in giro. Ha un che di atavico, impastare: è piacevole, dalla cura alchemica delle dosi delle sostanze alla carnalità dell'uso delle mani, delle dita. ...Quando monti a neve gli albumi È divertente farlo. La ciotola in cui lo si fa deve essere fredda. E LifeGate prescrive l'uso di uova da agricoltura biologica: galline libere e sane, niente OGM. C'è un pizzico d'incanto in come l'albume si monta a neve, come si solidifica se si decide di farne meringhe, come è spumoso e strano, più leggero della panna montata e un po' delicato (se ciò a cui lo si abbina è troppo caldo, pesante o greve e appiccicoso, si smonta). È facile farlo anche con il frullino a mano, con la manovellina. Se si usa quello elettrico, accertarsi di non toglierlo mentre è ancora in funzione! ...Quando hai praticamente finito Uno dei momenti di maggior soddisfazione è verso la fine, quando hai versato il composto nello stampo e ne hai lasciato un po'. Lo prendi su col cucchiaio di legno e lo lecchi. ...Quando inforni Accorgersi di quel filino d'odore che comincia a sentirsi, e sai che sarà un crescendo, sempre più forte, per qualche oretta: e poi si spande in tutta casa. La ventata di calore quando apri lo sportello del forno. E quando entri in casa e senti profumo di torta o biscotti, le papille gustative iniziano a fremere! ...Quando sbirci Guardare attraverso la finestrella e vedere che lievita. In questo i muffin danno una grande gioia! I dolci hanno un che di molto ludico, e probabilmente verranno meglio a chi, in sé, saprà accettare di connettere questo aspetto al proprio essere, al proprio sentire.