Quando a vincere l’Oscar sono i libri

Alla serata di premiazione degli Oscar lunedì scorso a Hollywood, cinque statuette sono state assegnate a The Artist di Michel Hazanavicius, film muto in bianco e nero ma girato nel 2011, il cui protagonista è un divo (reazionario) del cinema anni Venti che non riesce ad accettare l'impatto del sonoro. Altri cinque premi (i più tecnici: effetti speciali, fotografia, sonoro, montaggio sonoro e scenografia di Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo) sono stati consegnati a Martin Scorsese e al suo Hugo Cabret: una favola sul cinema ambientata a Parigi sempre negli anni Venti, dove l'orfano Hugo è il protagonista di mirabolanti avventure che lo porteranno a conoscere addirittura Géorges Méliès, uno dei padri fondatori del cinema, colui che a fine '800 inventò il fantasy, girando uno dei capolavori del genere - Le voyage dans la lune. Il premio che più è osannato dal web, però, è quello consegnato al corto animato The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, premiato per la categoria "Miglior cortometraggio animato". Se ne parla molto (soprattutto sul web) sostanzialmente per tre ragioni. Prima di tutto perché narra una storia commovente e molto ben girata: il corto è una produzione dei Moonbot Studios di William Joyce e Brandon Oldenburg, già registi e sceneggiatori per Pixar, Dreamworks e Disney. Affiancati da un team di registi, sceneggiatori e programmatori, hanno usato diverse tecniche (miniature, animazioni al computer, animazione 2D) per la realizzazione di una nuova esperienza narrativa che, come loro stessi hanno affermato, "guarda ai film muti e ai musical in Technicolor". Il secondo motivo è che il film, oltre a essere tecnicamente perfetto, narra una storia dal sapore nostalgico, un po' retrò e, allo stesso tempo, dolcissima. Il protagonista è Morris Lessmore, un giovane scrittore con l'amore per i libri e con una grandissima somiglianza (guarda caso) all'indimenticabile Buster Keaton (attore, regista e sceneggiatore statunitense, tra i maestri del periodo del cinema muto classico). Travolto da un uragano, si ritroverà in un luogo imprecisato, magico, popolato da libri animati che sono a volte più umani degli umani stessi. Per dirla con le parole dei creatori: "Ispirato in ugual misura all'uragano Katrina, a Buster Keaton, al Mago di Oz, e all'amore per i libri, Morris Lessmore è la storia delle persone che hanno dedicato le loro vite ai libri, e ai libri che hanno restituito loro il favore. Morris Lessmore è una pregnante, umoristica allegoria del potere curativo di una storia". Il terzo motivo, infine, è che Morris Lessmore, oltre a essere una storia fatta di libri è, in un certo senso, un libro stesso, un vero e proprio racconto - film. A ricevere l'Oscar è stato, ovviamente, il cortometraggio dalla durata di quindici minuti, ma non dobbiamo dimenticare che The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore è anche una meravigliosa App per iPad; uno di quelli che oggi vengono chiamati enhanced eBook, ossia libri multimediali arricchiti da filmati, musica, animazioni, giochi, effetti speciali che coinvolgono il "lettore" in un'esperienza narrativa del tutto nuova. In realtà rispondere alla domanda se sia nato prima il film o l'app è un po' come rispondere a quella sull'uovo o la gallina: gli stessi creatori hanno ammesso che è molto difficile tracciare il confine tra film e App. Brandon Oldenburg a questo proposito ha affermato: "Morris Lessmore has paved the way for a whole new class of storytelling. We envision a future where stories transcend boundaries between traditional film and written text to transform the art of storytelling into a seamless multimedia experience". Questo è il link al cortometraggio, mentre qui trovate l'app da scaricare tramite iTunes. Ora decidete voi.