Una riflessione interna nell’orecchio

E' facile scorgere nella raffigurazione del padiglione auricolare l'immagine di un feto capovolto: la testa proiettata nel lobo, la colonna vertebrale nell'antelice (quel rilievo che disegna il profilo esterno dell'organo) le gambe raccolte nella posizione detta appunto fetale. Come in ogni altra parte del corpo, anche nell'orecchio si riflette l'intero organismo umano, nel rispetto preciso di tutte le sue proporzioni. La stimolazione dei punti riflessi permette di ottenere il miglioramento di alcuni tipi di dolori o di disturbi funzionali e organici. L'auricoloterapia, pratica che può essere associata a trattamenti di agopuntura, di digitopressione o ad altre forme di riflessologia, si rivela di notevole aiuto in molti casi di dolori reumatici, nevralgie, dolori osteoarticolari. Si riscontrano miglioramenti nella cura delle artrosi, nelle tendiniti, nelle lombosciatalgie e nelle contratture muscolari. Anche cefalea, disturbi mestruali, coliche epatiche o renali, traggono spesso giovamento da questo tipo di intervento. E' conosciuta la sua applicazione nell'intossicazione da tabacco, ma si rivela utile anche nei disturbi generalmente connessi allo stress: dalle sindromi ansiose alle varie somatizzazioni dell'ansia, come tante gastroduodeniti, ai disturbi del sonno, ipertensione, herpes zoster, trattamento per il fumo, bulimia e altri disturbi alimentari (stimolazione dei cosiddetti "punti fame", sistema endocrino, ecc.). La stimolazione dei punti riflessi nell'orecchio si pratica generalmente attraverso massaggi, aghi filiformi o laser. L'uso dei cosiddetti aghi a permanenza, ovvero una sorta di piccole puntine fissate con un cerotto e tenute sul punto per qualche giorno, viene spesso sostituita dall'applicazione di piccoli semi di una pianta, la Vaccaria sinensis; fissati all'orecchio con un piccolo cerotto che il paziente è invitato a premere tre o quattro volte al dì. Questo permette un'autostimolazione del punto, con un intervento assiduo e regolare. Oltre all'aspetto terapeutico, l'attenta osservazione del padiglione auricolare permette anche una forma di diagnosi legata alle varie alterazioni che si manifestano in prossimità dei punti o delle zone riflesse. Sondando il padiglione con un cercapunti, quelli dolorosi alla pressione rivelano uno squilibrio degli organi o delle funzioni corrispondenti. Loredana Filippi