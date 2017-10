Quali sono i colori terapeutici secondo la scienza ayurvedica

Se è pur vero che la percezione del colore è anche un fatto culturale è innegabile che l'uso, ad esempio, del rosso o del blu, provoca emozioni e reazioni corporee diverse. Per l'ayurveda, vera scienza della vita, i colori opportunamente usati possono riequilibrare i tre dosha, per la particolare affinità vibrazionale con le cellule del nostro corpo. Per tale motivo, in estate, i colori più caldi e variegati con cui entriamo in contatto dovrebbero essere usati anche per equilibrarci. Una terapia energetica molto efficace consiste nell'assorbire le proprietà vibrazionali del colore bevendo acqua lasciata ad assorbire i raggi solari dentro una bottiglia del colore ritenuto più terapeutico per il proprio dosha. Sembra che la vibrazione dei raggi solari riesca ad attivare anche quelli del colore della bottiglia e a "caricare" vibrazionalmente l'acqua, che va bevuta in piccoli sorsi lontano dai pasti.

I colori terapeutici per il tipo Vata

I colori terapeutici per il tipo Pitta

I colori terapeutici per il tipo Kapha