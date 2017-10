Quando il “Down” scende in piazza

Tra le tante forme che il tema della disabilità mette in campo quello della sindrome di Down e senz'altro il più scabroso perché spesso rischia di discriminare molte persone (in Italia sono circa 40mila) che se incoraggiate possono raggiungere una buona integrazione sia a livello sociale che economico. Le persone affette da sindrome di Down mostrano un palese un ritardo nello sviluppo mentale, fisico e motorio, presente sia nella fase di sviluppo del bambino sia nell'età adulta. Ma questa lentezza può essere recuperata, almeno in parte, con un intervento riabilitativo precoce e sistematico, efficace soprattutto per le aree linguistiche e motorie. La riabilitazione permette di acquisire col tempo competenze e abilità pratiche, che compensano la presenza del ritardo mentale e consentono una vita sociale significativa. La maggior parte delle persone con sindrome di Down, infatti può raggiungere un buon livello di autonomia personale e sociale. Possono imparare a gestire il denaro, a spostarsi autonomamente utilizzando i mezzi pubblici, andare a scuola con tutti gli altri coetanei, fare sport e frequentare gli amici. Apprendere un mestiere e impegnarsi in un lavoro, oggi, non un fatto anomalo e non va visto come una forma di tolleranza benevola perché spesso questi soggetti possono svolgere il loro lavoro in modo competente e produttivo. Purtroppo ancora non ci sono dati statistici significativi sul numero di persone con sindrome di Down che lavorano, ma grazie all'impegno delle famiglie, degli operatori e di molte associazioni si sono fatte molte esperienze positive, che vanno incoraggiate. Le persone con sindrome di Down, infatti, sanno fare molte cose e ne possono imparare molte altre. Ma per far si che queste possibilità diventino reali occorre che tutti imparino a conoscerli e ad avere fiducia nelle loro capacità. A volte le persone e in qualche caso anche gli stessi familiari non riescono dare poca fiducia ai disabili, e cercano di sostituirsi a loro nelle scelte e nelle aspirazioni. Per cambiare questa realtà è ancora necessario lavorare ancora molto sulla famiglia, sulla scuola e su l'intera società. Proprio a questo scopo a partire da questa settimana in Italia si svolgeranno molte manifestazioni, in parte organizzate dall'Aipd la più importante associazione nazionale che si occupa dell'integrazione delle persone affette da questa sindrome. Francesco Aleo