Quando la medicina si unisce alla filosofia e alla natura

Allopatia : è il metodo della repressione sintomatica attraverso l'uso di sostanze spesso tossiche. Legata alla diagnostica, la medicina allopatica è una medicina del dettaglio che indaga sull'organo malato, isolato dal suo contesto, ovvero dall'organismo. Questa concezione, analitica, ha dato luogo alla comparsa della chimioterapia (trattamento delle malattie con droghe chimiche), in quanto è sempre alla ricerca del rimedio miracoloso, del tipo pozione magica, chimerica, che cancelli il male senza alcuno sforzo personale. Questo è sempre stato il sogno di gran parte dell'umanità, così come la pietra filosofale. Omeopatia: è il metodo delle micro-dosi medicamentose, stimolatrici, sembra, delle auto-difese neuroghiandolari. Rispetta l'ammalato cercando di capire la sua individualità morbosa, cura più il malato che il male. La sua efficacia è meno evidente che con l'allopatia, ma le reazioni pericolose sono pressoché e; il suo difetto è di essere divenuta una medicina "iper-sintomatica" dove la ricerca del dettaglio fa dimenticare l'essenziale. Tuttavia è utile come medicina sintomatica "non violenta", nei casi in cui le manovre naturopatiche sono difficili da effettuare, come, ad esempio, nel caso di un viaggio. Naturopatia: è il metodo che risveglia l'auto-guarigione depurando i liquidi tramite un regime alimentare, la calma diencefalica e l'apertura sistematica dei quattro emuntori (pelle, fegato, reni, polmoni). L'azione terapeutica della naturopatia si svolge seguendo la "legge delle eliminazioni", secondo le necessità dell'organismo. Essa sola raggiunge il male causale che ha sede nei liquidi umorali, da qui il nome umorismo dato alla scienza naturopatica. Il suo principio filosofico è il vitalismo. In naturopatia sono utilizzate tutte le tecniche naturali: alimenti, piante, gas, fluidi, riflessi (riflessologia), bagni, esercizi, idee, mani, raggi solari. Tutte le tecniche (maggiori o minori), non sono applicate isolatamente ma, al contrario, inserite in un piano sintetico: disintossicazione, rivitalizzazione, stabilizzazione. Essendo conosciuti sia il male causale che i mezzi per eliminarlo, il paziente deve solo agire con disciplina e volontà per raggiungere i suoi fini. Partendo da questo concetto, si può dire che in naturopatia tutte le malattie sintomatiche sono guaribili e che solo certi ammalati non lo sono, perchè indisciplinati o troppo gravemente lesi nei loro tessuti con metodi medicali troppo violenti, o errori di vita catastrofici. In una società evoluta naturopaticamente, la maggior parte delle malattie lesive irreversibili scompaiono grazie alla prevenzione dovuta all'igiene di vita. Diritto al benessere del cittadino e riconoscimento giuridico del professionista non medico saranno discussi sabato 14 dicembre 2002 ad un convegno a Torino.

Storia della naturopatia La parola "naturopatia" è di recente invenzione, ma non lo è ciò che essa rappresenta. Questa forma di medicina risale a ben prima di quanto sia possibile arrivare tramite gli "archivi" dell'umanità.

Scienza della naturopatia La filosofia vitalista ha dato vita ad una scienza ben definita: "l'umorismo" opposto al "solidismo" del materialista, che, come indicato dal nome, è la scienza degli umori.

Filosofia della naturopatia La naturopatia è solamente una medicina nel senso stretto del termine, come un insieme di procedimenti empirici aventi come scopo la salute? Essa è molto più di questo: è, innanzitutto, una filosofia..