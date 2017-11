Quando la passione di leggere nasce… per magia

L'opera di J. K. Rowling è un caso fortunato per l'editoria. Ma ancora di più è un caso fortunato per tutti quei ragazzi e ragazze che hanno trovato un libro che li appassiona e che li accompagna nel tempo, almeno fino all'uscita del settimo volume. Prima c'erano i film tratti dai primi due volumi, usciti per Natale, il periodo del cinema per i bambini. Al contrario degli anni passati, finalmente, non il solito cartone animato, ma una storia rappresentato da veri bambini in un vero castello. Saranno state le pigne di libri presenti e ben visibili in ogni libreria, con le loro copertine dalla grafica un po' démodé ma rassicurante, che hanno invogliato molti bambini a fare il passo dal film alla lettura. Una lettura appassionata e coinvolgente come ho potuto osservare da vicino. Mio figlio di nove anni, che fino allora non si era rivelato un gran lettore, tornava da scuola con l'ansia di continuare le vicende di Harry Potter, la sera non spegneva la luce finché non veniva obbligato e ha cominciato persino a mettersi da parte i soldi per comprarsi uno dei quattro volumi. Più avanti andava la storia, più ne restava affascinato. Una bella sorpresa è arrivata con la fine della lettura del quarto volume, quando una mia nuova proposta, buttata lì senza troppa aspettativa, è stata raccolta con discreto interesse: "La storia infinita" di Michael Ende. In libreria abbiamo scelta una bella edizione che rispetta l'alternanza di scrittura verde e rossa dell'edizione originale. E nel giro di un mese ha letto anche questo libro con entusiasmo, a volte, nei passaggi con poca azione, insieme a me. In tutti e due i libri il protagonista è un ragazzo che si sente incompreso e svalutato nell'ambiente in cui vive. Andando in un mondo magico, diventa come per incanto coraggioso e acquista potere. Probabilmente tutti i bambini si identificano volentieri con questo tipo di protagonista. Ciò che fa davvero speciale questi libri è un incredibile senso per l'avventura e la fantasia. Con la storia originale di "Bambi" ho continuato a sfruttare la nuova passione. Non è andato male neanche questo, l'unico inconveniente sembrava il timore di essere deriso dai compagni che conoscono questa storia come cartone animato per bambini piccoli. Non importa, la lettura di "Bambi" ha sicuramente trasmesso una sensibilità per il mondo degli animali. Adesso siamo in attesa del quinto volume di Harry Potter... Rita Imwinkelried