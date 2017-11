Quanto ci costa il traffico?

Bisogna riorganizzare gli spazi, adottare nuovi modelli di mobilità, puntare sulla tecnologia che soddisfa i bisogni sociali: per rispondere alla crisi e risollevare l'economia italiana c'è la necessità di trasformare le metropoli in "smart cities", città intelligenti, ecologiche, efficienti, attente al patrimonio storico e culturale, a misura di cittadino. È quanto emerge dallo studio svolto da The European House Ambrosetti per Finmeccanica: secondo la ricerca, una mobilità intelligente potrebbe valere fino a 5 punti di Pil. Nel documento si legge che oggi, a causa della congestione del traffico, spendiamo tra i 30 e i 50 miliardi di euro ogni anno, circa il 2-3 per cento del Pil, riducendo fortemente anche la competitività delle aziende nostrane. Gli ingorghi stradali, inoltre, sono responsabili del 27 per cento della CO2 emessa nel Paese ogni anno, 3 punti in più rispetto alla media europea. L'importanza di una mobilità smart Una ristrutturazione "smart" delle città potrebbe non solo migliorare il problema del traffico, ma anche creare opportunità economiche per uscire dalla crisi. Sempre secondo la ricerca, infatti, se l'Italia investisse in tecnologie intelligenti e mobilità sostenibile i 3 punti di Pil persi nell'attuale inefficienza dei trasporti, da qui al 2030 si avrebbe una crescita annua stimata in 8-10 punti di Pil, con ricadute positive anche su riduzione del tempo perso, competitività, creatività, innovazione e non ultima vivibilità e salute dei cittadini. Soluzioni antitraffico Gli investimenti per gli interventi maggiori di riduzione della congestione provengono dai comuni stessi e vanno dall'incremento delle reti metropolitane al miglioramento delle linee ferroviarie che collegano la città all'hinterland, dall'istituzione di servizi di car-sharing o bike-sharing alla costruzione di piste ciclabili. Tra le diverse iniziative, rientrano anche i sistemi di "road pricing", che prevedono il pagamento di una tariffa per accedere nell'area urbana centrale per ricavare fondi da spendere nel miglioramento della mobilità. Tra questi, uno studio di Assolombarda pubblicato a gennaio 2012 sui vari sistemi di decongestione del traffico ricorda anche la "congestion charge". Congestion charge a confronto Il primo Stato che ha adottato una forma di pedaggio elettronico è stata la Norvegia, nel 1986, a Bergen. L'introduzione del "toll ring" a Oslo è invece del 1990 e ha ridotto il traffico di 5 punti percentuali. La svedese Stoccolma, che ha introdotto la tassa nel 2006, ha invece ridotto gli ingorghi del 18 per cento. Il pedaggio costa fino a 20 Sek (circa 20 euro) negli orari di punta. E poi c'è la congestion charge di Londra: introdotta nel 2003, costava 5 sterline (ora 9) e ha ridotto inizialmente il traffico del 30 per cento. Oggi la situazione è praticamente tornata quella di partenza, ma la società dei trasporti londinese ha dichiarato nel 2011 che, senza ticket d'ingresso, le condizioni sarebbero state ben peggiori. In Italia l'unico esperimento di congestion charge è l'Area C di Milano: aperta a gennaio 2012, sospesa in luglio, riattivata a settembre, la tassa ha portato, secondo la giunta comunale, benefici per la salute (con l'abbattimento del black carbon) e per i flussi di traffico ridotti, anche qui come a Londra, del 30 per cento. Sarà poi il tempo a dire quali altre conseguenze avrà il pedaggio milanese. Tornando al rapporto Finmeccanica, in Italia siamo ancora lontani dal raggiungere una vera e propria "smartness" urbana: la sfida, da qui al 2030, sarà lavorare per creare un progetto unitario che coinvolga l'intero Paese, un ripensamento in chiave intelligente e tecnologica delle nostre città. Le premesse ci sono: dipende da quanto saremo disposti ad accogliere il cambiamento.