Encefalite studenti cinesi in ospedale dopo il vaccino

Quali sono gli effetti della vaccinazione contro l'encefalite B? Febbre, nausea, vomito e infezioni cardiache sono i sintomi riscontrati dai ragazzini, fra i sette e i sedici anni, subito dopo essere stati vaccinati alla fine di giugno nella cittadina di Mishan. Intanto i genitori sono scesi in piazza per protestare e hanno bloccato anche alcune linee ferroviarie mentre il direttore dell'Ufficio di prevenzione delle epidemie e il capo del Bureau per l'educazione sono stati arrestati, con l'accusa di negligenza.