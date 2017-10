I quotidiani birmani in edicola dopo 50 anni

Per cinquant'anni gli unici quotidiani disponibili erano statali mentre a quelli privati era concessa solo la periodicità settimanale. Il governo civile - che però vede alla guida ex militari che hanno rassegnato le dimissioni per poter partecipare alle elezioni del 2011 - ha concesso la licenza a sedici delle venticinque testate che hanno presentato la domanda per poter riattivare le rotative, ma solo quattro sono riuscite a essere in edicola in tempo per l'entrata in vigore della nuova disposizione: The Voice, Golden Fresh Land, The Standard Time e il filogovernativo Union Daily. Entro fine aprile dovrebbe essere pronta anche la prima uscita del quotidiano D-Wave che fa capo alla Lega nazionale per la democrazia, il partito guidato da Aung San Suu Kyi. Le reazioni degli editori, però, non sono state solo positive: "Il permesso per il mio giornale - ha spiegato a Euronews Khin Maung Lay, editore di 81 anni - termina il 30 giugno. Dopo dovrò chiedere un prolungamento. E se devo fare una cosa simile significa che non c'è libertà di stampa". Una copia di un quotidiano costa circa venti centesimi di euro, mentre il reddito annuale medio di un cittadino birmano si aggira sui mille euro. Questo è uno dei motivi che sta spingendo il giornale di Stato New Light of Myanmar a diventare una joint venture, ovvero a stringere accordi con altri giornali per sopravvivere alla concorrenza visto che il potere di acquisto è molto basso e poche persone possono concedersi il lusso di comprare più di un giornale per volta.