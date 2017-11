Quotidiano sostenibile. Scenari di vita urbana

La sostenibilità è uno degli argomenti principali su cui si dibatte maggiormente negli ultimi anni. Il dibattito è scaturito dall'analisi di tendenze sempre più negative riscontrabili nei comportamenti quotidiani di ognuno di noi, come un maggior inquinamento e un depauperamento indiscrimanato di risorse non rinnovabili. Impossibilitati a procedere a lungo con questi comportamenti di spreco, nei prossimi anni dovremo per forza accettare la sfida di rendere sostenibile non solo i nostri gesti quotidiani, ma anche le nostre città, che ospiteranno un crescente numero di consumatori. La sostenibilità non riguarda solo una dimensione economica e una ecologica, ma possiede anche una dimensione sociale. Pertanto la transizione dallo stile di vita attuale verso uno stile di vita sostenibile richiede innanzitutto un apprendimento sociale, un cambiamento dei comportamenti e un'applicazione da parte di chi lo adotta. Se stili di vita sostenibili non decollano è perché è diffuso il preconcetto che la sostenibilità sia privazione. Privazione nei confronti delle nostre abitudini e del nostro concetto di benessere, ancora legato al binomio "più consumo più sto bene". Il design strategico deve cambiare gli stili di vita, riorganizzando il rapporto prodotti-servizi. Lo spostamento dai prodotti ai servizi rappresenta un approccio promettente per ottenere il cambiamento, senza dovere convincere le persone a consumare di meno o a compromettere la loro nozione di benessere. La mostra, curata da Ezio Manzini e Francois Jégou, è stata inaugurata il 22 settembre alla Triennale di Milano. Presenta una visione sintetica di ciò che oggi si riesce a pensare e a fare sul terreno della sostenibilità nella vita quotidiana. Il visitatore, attraverso un percorso guidato, potrà vedere l'esperienza già maturata dai "Laboratori per la sostenibilità" che approfondiscono le problematiche progettuali legate alla promozione di modi di vita sostenibili. A partire da quelle genera soluzioni, elabora scenari per una quotidianità sostenibile e raccoglie impessioni da parte dei visitatori. All'interno dell'installazione, realizzata dallo Studio Azzurro, non si mostrano cose mai viste o cose futuriste, ma si presentano dei segnali embrionali del presente, rintracciabili in tutto il mondo, e si estrapola un panorama di proposte e di scenari su come potrebbe essere la nostra vita quotidiana in una metropoli sostenibile. Per l'esattezza sono sei gli scenari sui quali si dipanano le soluzioni (tre per ogni singolo scenario) che rispondono ad altrettante domande del percorso espositivo, tra le quali "come mangeremo?", "come ci sposteremo?", "come lavoreremo?". Lo "spettatore" interagendo con la mostra potrà scegliere quella a lui più consona. Lo scopo non è quello di definire delle tecnologie per ridefinire le funzioni tradizionali, ma di "prospettare" strategie di vita che oggi stanno emergendo, diversi modi di vivere che derivano da forme d'innovazione sociale. Alla fine, uscendo, è d'obbligo la domanda: sarà questo il nostro futuro?

Tomaso Scotti