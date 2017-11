Radiohead e Jude Law in difesa degli orsi bianchi

Savethearctic.com è la petizione promossa da Greenpeace per la raccolta di firme con cui gli ambientalisti di tutto il mondo chiedono l'istituzione di un'area protetta nell'Artico. L'habitat degli orsi bianchi è, infatti, sempre più minacciato dalle trivellazioni petrolifere e dalla pesca industriale, nonché dal cambiamento climatico. Secondo Greenpeace, negli ultimi 30 anni, i tre quarti della calotta di ghiaccio si sono sciolti e in un prossimo futuro l'Artico potrebbe essere privo di ghiaccio, per la prima volta da quando gli esseri umani sono sulla Terra. Per questo gli orsi bianchi sono sempre più costretti ad allontanarsi dal loro habitat naturale per trovare cibo sufficiente alla propria sopravvivenza. La grande campagna per la salvaguardia del mar Glaciale è partita con un'iniziativa che ha preso spunto proprio da questo grave problema di "migrazione" degli orsi polari: la "Ribellione artica", come già è stata soprannominata, è iniziata con orsi polari fotografati sullo sfondo dei luoghi più importanti del mondo. I grandi orsi bianchi sono così arrivati fino al Taj Mahal, o al Cremlino, o ancora sulla Muraglia Cinese e in piazza San Pietro. Un grande orso (mongolfiera) ha sorvolato il cielo di Rio durante il vertice sull'ambiente ed infine gli orsi si sono ritrovati nel centro di Londra. Greenpeace ha, infatti, lanciato un video inedito, realizzato con la collaborazione dell'attore premio oscar Jude Law e dei Radiohead. La protagonista del video è un'orsa polare (il costume da orso riprodotto in maniera estremamente realistica è stato realizzato dagli stessi costumisti del film di Spielberg War horse) costretta ad abbandonare l'Artico e arrivata fino a Londra in cerca di cibo per i suoi piccoli. A fare da sottofondo alla disperata ricerca di cibo è il brano dei Radiohead Everything in its right place, tratto dall'album Kid A del 2000. "Dobbiamo fermare la corsa all'Artico dei giganti del petrolio - ha dichiarato a questo proposito Thom Yorke - una marea nera artica devasterebbe questa regione incontaminata, e bruciare quel petrolio aggraverebbe un problema ancora più grande: il cambiamento climatico. Questa è la ragione per cui sostengo questa campagna e ho firmato la petizione in difesa dell'Artico". La voce fuori campo che commenta il video è, invece, quella di Jude Law, anche lui in prima fila con Greenpeace come testimonial per la campagna, che tra l'altro è partita proprio il 21 giugno scorso in occasione del summit di Rio+20. "Mentre il ghiaccio artico si scioglie, gli orsi polari sono costretti ad allontanarsi dal loro habitat naturale per trovare cibo e occuparsi dei piccoli - commenta Jude Law- questo video è uno strumento potente che dimostra come i nostri destini siano interconnessi, perché il cambiamento climatico sta colpendo tutti, non importa dove viviamo". Da notare che nella versione italiana del video la voce di Jude Law è stata sostituita da quella di Margherita Buy, anche lei aderente alla campagna "Save the Artic".