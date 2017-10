Esce il nuovo lavoro dei Radiohead. Un giornale

I Radiohead abbracciano l'èra digitale, appagando nel contempo la brama feticista dei fan più appassionati. A dieci giorni dalla pubblicazione in versione digitale del nuovo disco The King of Limbs, i Radiohead lanciano la versione cd con un'originale mossa promozionale: la stampa di un unico numero di un giornale cartaceo, distribuito a partire da lunedì 28 marzo in contemporanea in 61 città tra cui Milano. La testata: The Universal Sigh Per impaginare questo numero unico si è scelta la collaborazione di Stanley Donwood. La band ci tiene a sottolineare, fin dalla copertina, che non si tratta del booklet del disco, che è un evento unico, che non verrà ripetuto in futuro per la promozione dei prossimi album, e che non si tratta di una performance live della band. In Italia, a Milano, l'"edicola" è Santeria, via Paladini 8 (zona Città Studi, ci si arriva da viale Argonne). Il progetto editoriale è stato svelato quando è apparso il sito dedicato TheUniversalSigh.com, ma era già trapelato qualcosa dal blog di Donwood che parlava di un progetto segreto e ambizioso che stava portando avanti e che lo stava impegnando giorno e notte. Una copia rubata del "quotidiano", finita all'asta su eBay, è stata battuta per 60 dollari.