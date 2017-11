Rainbow per Rimbaud

Robert è un uomo di trentasei anni, ha lunghi capelli rossi e vive raggomitolato in un armadio su cui ha inciso la parola "battello". La parola rimanda immediatamente il lettore al "bateau ivre", il celebre battello ebbro cantato dal poeta Rimbaud. È lui infatti il mito di Robert. Robert conosce tutte le sue poesie a memoria, lo adora. Un giorno, durante una delle sue visite al cimitero per rendere omaggio al poeta, suo padre distrugge l'armadio-battello, così Robert decide di partire e ripercorrere i luoghi in cui il grande scrittore ha vissuto. A fargli compagnia Isabelle, centralinista incontrata fatalmente, bianca come i fiori del biancospino, tremuli sul suo balcone. L'autore fa rivivere Rimbaud in maniera originale, attraverso lo strampalato personaggio di Robert, che arriva a farsi tatuare sul volto e su tutto il corpo le poesie del poeta maledetto. Grazie alle sue doti vignettistiche, frutto della sua prima professione che è quella di fumettista, Teulé riesce a restituire attraverso la scrittura dei veri e propri quadretti: le scene del libro, che in fascino superano di gran lunga i concreti contenuti, sembrano infatti delle vivide vignette, dipinte con uno stile surreale, bizzarro. Eccentrico. Questo libro fa parte della trilogia dei poeti maledetti: Jean Teulé ha scritto infatti altri due libri, uno dedicato a Verlaine, l'altro a François Villon. "Gog" a cui appartiene questo libro è diretta da Leonardo Luccone ed è una collana pop di narrativa internazionale che, come si legge sul sito di presentazione "si propone di compiere la stessa operazione che fece Andy Warhol con le Factory: intercettare icone, miti, personaggi, storie esemplari, mode, e trasporli, reinterpretarli, trasfigurarli sull'altare del romanzo". Una curiosità. Il font usato in "Rainbow per Rimbaud" è stato realizzato appositamente per la collana da Pablo Echaurren, tra i migliori illustratori in circolazione e anche illustratore del primo libro della collana, "Caro signor Capote" di Gordon Lish, l'editor di Raymond Carver. Insomma, un libro bello, anche esteticamente. Un racconto divertente e molto, molto poetico. Inserito in un progetto editoriale decisamente interessante e originale. Nutrimenti