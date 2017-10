2,5 miliardi solo nel 2015, mentre sono 42 nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015. Sono i finanziamenti da parte dei Paesi del G7 al carbone. A renderlo noto il nuovo rapporto “Swept Under the Rug: How G7 Nations Conceal Public Financing for Coal Around the World”, redatto dal Natural Resources Defense Council (Nrdc), dal Wwf e da Oil Change International e reso pubblico a pochi giorni dall'inizio dei lavori in Giappone previsti per il 26 e 27 maggio.

Plans for coal-fired power in Asia are 'disaster for planet' warns World Bank https://t.co/Snbvl1nIUE pic.twitter.com/ubwfU5obhd