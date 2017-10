Il re del petrolio preferisce il sole

82,3 miliardi di euro è una somma di denaro che di solito viene spesa dai governi per finanziare attività istituzionali, cose di cui non si ritiene non si possa fare a meno come strade, aeroporti, grandi opere. L'Arabia Saudita ha deciso di investire questa cifra per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Una decisione che fa ancora più impressione se si considera che Riyad è il più grande esportatore di petrolio al mondo. Lo scopo è coprire un terzo del fabbisogno energetico nazionale con fonti rinnovabili nel giro di venti anni, entro il 2032. Il nuovo piano energetico rivisto e pubblicato dal King Abdullah City for atomic and renewable energy si pone come obiettivo quello di raggiungere la produzione di 54 GW rinnovabili entro i prossimi vent'anni.