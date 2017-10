Sanguisuga meccanica che drena il sangue

I ricercatori della University of Winsconsin hanno realizzato un dispositivo meccanico che drena il sangue dai tessuti danneggiati. Come una sanguisuga, il minuscolo meccanismo viene utilizzato nella medicina moderna per drenare un ematoma, complicazione postoperatoria che si verifica spesso dopo operazioni di chirurgia plastica ricostruttiva. Il vantaggio del dispositivo meccanico è quello di eludere qualsiasi rischio correlato: rimuove con più efficacia grandi quantità di sangue, raggiungendo i vasi sanguigni più profondi e può essere regolato secondo necessità.