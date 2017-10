Regalo di Natale, rapporto OGM nascosto

Il governo inglese lo nega. Ma il sospetto è che abbia voluto deliberatamente far passare sotto silenzio un rapporto sulla contaminazione da OGM. Lo studio, rilasciato proprio alla vigilia di Natale, ha trovato le prove della contaminazione delle piantagioni confinanti con i campi transgenici. Gli ambientalisti hanno parecchio alzato la voce. Non c'è futuro commerciale per i cibi ingegnerizzati in Inghilterra. Il ministro dell'ambiente britannico, Michael Meacher, però, aveva dichiarato alla BBC Radio 4's Today che non sapeva che il rapporto - il cui sommario è stato messo online sul sito Web del Department of the Environment, Food and Rural Affairs (Defra) - sarebbe stato pubblicato a Natale. "Non abbiamo cercato di seppellirlo" ha dichiarato "ma sono d'accordo che la scelta dei giorni di Natale è stata inappropriata..." assicurando che non c'era malafede. La ricerca ha trovato che la rapa selvatica è colpita da contaminazione genetica quando piantata vicino ai campi di OGM. In Inghilterra le attuali misure di contenimento e recinzione dei campi OGM potrebbero essere riviste, proprio in seguito alla pubblicazione di questo rapporto. I Friends of the Earth sono allarmati, mentre altre ricerche sulla cross-contamination saranno rese note nel 2004 con la Farm Scale Evaluations, commissionata dal Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra) e condotta da ricercatori indipendenti. Speriamo non decidano di pubblicarle a Ferragosto.