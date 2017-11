Reggia di Monza, un’app per visitare il parco più grande d’Europa

La bellezza e gli innumerevoli tesori della Reggia di Monza, del suo immenso parco e dei suoi Giardini Reali non avranno più segreti. Grazie alla nuova app Reggia Monza (già disponibile su App Store e Play Store) basterà un click su smartphone o tablet per andare alla scoperta di uno dei complessi tra i più importanti della Lombardia e per avventurarsi lungo i sentieri del parco cintato più grande d’Europa (circa 700 ettari di verde). Con la geolocalizzazione ora sarà impossibile perdersi nei 35 chilometri mappati dall'app, lungo i quali sono 270 i punti d’interesse individuati e catalogati con schede di approfondimento e immagini (sia attuali che storiche) ora “cliccabili” in tempo reale durante le escursioni. Una vera e propria visita guidata e personalizzabile quella permessa da questo strumento, che ora facilita l’esplorazione della Reggia di Monza anche ai visitatori abituali.

Una Reggia 2.0: dopo sito e social anche app e wi-fi

I percorsi interattivi: passeggiare imparando

Tour botanici e paesaggistici

Aree pic nic, noleggio bici: tutti i servizi a portata di app