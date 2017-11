Le regioni in pentola e l’arte del mangiare sano

Finalmente a tavola. Sediamoci alla nostra mensa e scopriamo i sapori, i profumi, gli odori. Ci divertiamo ad indovinare quali ingredienti siano stati mescolati per creare il nostro piatto. Quel piatto che magari non abbiamo mai assaggiato, ma che adesso ci sta stupendo e sta regalando sensazioni nuove al nostro palato. Quel piatto che ci sta raccontando qualcosa… E già. Ogni piatto ci racconta qualcosa. Ci racconta una cultura, un modo di vedere le cose, un modo di vivere. In questo libro le tradizioni della cucina italiana si uniscono per creare un romanzo di culture diverse. Tanti modi differenti per trattare la stessa materia: il cibo. Uno sguardo particolare per conciliare quei due concetti che sembrano così antitetici in cucina: salute e gusto. Perché è effettivamente possibile mangiare piatti succulenti e appetitosi e contemporaneamente sani. Si può, certo che si può! "E' possibile star bene a tavola e star bene in tutti i sensi. Come buona salute e come gioia del palato". Gli autori, un famoso critico gastronomico e una specialista di diete, hanno unito diversi approcci per creare un connubio vincente tra bontà e salute. E ci sono riusciti. Sfogliare, cucinare e assaggiare per credere!