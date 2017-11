Regolamentazione nuova, Shiatsu… nuovo?

La Federazione Italiana Shiatsu e la Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu, strutture che da ben più di 12 anni hanno voluto regolamentare la qualità professionale degli operatori del settore, in mancanza di un interessamento dello Stato, avanzano al mondo politico istituzionale la richiesta di vedere riconosciuta e regolamentata la disciplina dello Shiatsu, permettendo così agli operatori Shiatsu di esercitare la loro attività in piena dignità e autonomia professionale. Allo stesso tempo però chiedono che tale riconoscimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche specifiche dello Shiatsu, le stesse che, dagli anni Settanta ad oggi, ne hanno determinato un cosi' ampio consenso in Italia. In altro caso, lo Shiatsu non corrisponderebbe a ciò che gli operatori e gli utenti hanno finora conosciuto ed apprezzato come tale. Infatti, l'aspetto principale di questa disciplina non e' determinato semplicemente dall'azione di sostegno che essa svolge rispetto a condizioni eventualmente patologiche. Lo Shiatsu svolge anche un'importante attività preventiva rispetto all'insorgere di stati disarmonici, attiva e sostiene una condizione generale di benessere psicofisico e, ancor di più, genera nel ricevente una progressiva maggior capacita' di identificare comportamenti e condizioni nocive attraverso il risveglio della percezione di se stesso e del proprio corpo. In questo senso la tecnica Shiatsu contribuisce quindi ad un processo di recupero dell'autoresponsabilita' dell'utente nei confronti della propria salute. Lo Shiatsu deve essere praticato da operatori che abbiano ricevuto una formazione professionale ineccepibile, in una Scuola riconosciuta dalla F.N.S.S. e dalla F.I.S., poiché le caratteristiche della formazione di un operatore sono specifiche di questa tecnica , e non sono assimilabili a nessuna formazione di tipo medico o paramedico. La Federazione Italiana Shiatsu e la Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu chiedono alle Istituzioni che venga rispettata l'identità culturale, teorica e pratica della professione e la specifica identità professionale degli operatori che si sono formati in questi decenni. Una regolamentazione non rispettosa della reale identità dello Shiatsu sarebbe sicuramente di totale danno per la disciplina stessa e per gli utenti che usufruiscono da decenni dei benefici prodotti dai trattamenti Shiatsu. Una regolamentazione che invece rispetti le caratteristiche e la tradizione dello Shiatsu così come si è fatto conoscere ed ha avuto successo in Italia, può permettere a migliaia di operatori Shiatsu ed insegnanti Shiatsu di poter continuare a lavorare con la tutela e il riconoscimento delle istituzioni. Douglas Gattini Presidente della Federazione Italiana Shiatsu e Fabio Zagato Presidente della Federazione Nazionale Scuole di Shiatsu