Relazioni pericolose in estate, cosa fare

A settembre il numero delle visite ginecologiche cresce del 30 per cento rispetto agli altri mesi, e il ricorso alla pillola del giorno dopo ad agosto supera del 15 per cento la media delle richieste. E i temi sono sempre quelli: cistite da relazioni frequenti, herpes genitalis, condilomi, gravidanze indesiderate, candida e infezioni batteriche, richieste di esami del sangue per Hiv ed epatiti. Eppure non serve necessariamente una vita sessuale dissennata per beccarsi una malattia venerea. Fra i contagiati dal virus dell'AIDS la media dei partner sessuali avuti è 5. Meglio non chiamarsi fuori, fare il test è segno di intelligenza e di onestà verso il partner.

Astragalo, una protezione in più dopo relazioni pericolose

Alcuni rimedi per cistite e candida