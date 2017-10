Report: conferenza allergie e intolleranze alimentari

Malgrado la pioggia l'affluenza alla conferenza è stata buona. La sala dell'Istituto Piero Pirelli era gremita di gente che ha ascoltato con attenzione gli interventi dei relatori. Dopo una breve presentazione dei responsabili dell'organizzazione del progetto, nel primo intervento il dott. Giovanni Fasani ha specificato cosa si intende per allergia, intolleranze e pseudoallergie, si tratta di tre gruppi di definizioni indispensabili per conoscere un po' più da vicino questi meccanismi. Mentre per l'allergia il fenomeno è acuto (orticaria, asma,..), immediato e facilmente indagabile, per l'intolleranza alimentare i sintomi possono essere di varia natura e quindi più difficilmente riconoscibili. Si conosce a grandi linee il percorso: si parte da una disfunzione intestinale che solitamente crea il "terreno" per reagire ad un certo alimento, per poi ad arrivare al vero e proprio sovraccarico, quando l'organismo si sensibilizza a un certo gruppo di alimenti e reagisce in diversi modi. La medicina non convenzionale si è portata avanti in questo campo poco battuto dalla medicina ufficiale e, grazie alla ricerca, continua indagare sulle possibili cause che stanno alla base di questo disagio. Il cibo sembra essere un aspetto fondamentale ma non da colpevolizzare! Senza escludere gli alimenti è possibile curare l'intolleranza con diete di rotazione. Variare la dieta a seconda della stagione e essere più consapevoli di ciò che contengono gli alimenti è sicuramente un bel passo avanti nella prevenzione. L'indagine legata alla ricerca e studio delle tossine, materia dell'omotossicologia, è parte dell'intervento della Dott.ssa Armitano. Tra omeopatia e medicina tradizionale, si tratta di un approccio che spiega in termini razionali i principi dell'omeopatia partendo dal concetto di malattia come espressione della lotta che il corpo mette in atto per reagire alle tossine. Secondo la omotossicologia esistono sei gradienti, diversi stadi di intossicazione, che coinvolgono i 300 mq di superficie dell'intestino all'interno del quale germi e batteri di diversi tipi vivono in equilibrio. Un'alimentazione scorretta, interventi esterni di varia natura (uso di antibiotici), alla componente emozionale, possono rompere questo equilibrio dando il via a una serie di concause che partono quindi da una lesione a carico del meccanismo intestinale: le molecole degli alimenti non vengono più filtrate dalla barriera intestinale, passano nell'organismo e creano uno stato infiammatorio che si propaga in altre sedi. Il drenaggio è fondamentale per favorire una pulizia dell'organismo e svolgere la terapia. Dell'importanza di alimentarsi correttamente la dott.ssa Giulia Fulghesu è stata categorica, sottolineando più volte che scegliere la qualità dell'alimentazione biologica significa investire sulla propria salute. Vitalità è la parola chiave, scegliere alimenti integri che hanno mantenuto al loro interno sostanze vitali, organizzare un menù sapientemente distribuito nell'arco della giornata a seconda delle necessità favorendo il consumo di cereali e proteine vegetali diventa indispensabile per la salute e anche per l'ambiente.

Sonia Tarantola