Servizio sulla Mucca Pazza

La coraggiosa trasmissione di Milena Gabanelli è andata in onda ieri sera su RaiTre in prima serata. I temi: il petrolchimico di Porto Marghera e la questione "mucca pazza". Questione, quest'ultima, tutt'altro che risolta, come conferma l'inchiesta curata dalla bravissima Sabrina Giannini. Il suo reportage, intitolato "cronistoria di mucca pazza", è in realtà un atto d'accusa esplicito contro il sistema dei controlli italiani, i metodi di stoccaggio ed eliminazione delle migliaia di tonnellate di farine animali (di cui "l'Europa sta scoppiando"), l'intera gestione del dopo-emergenza. Dati inediti e inauditi. Con ombre preoccupanti sul futuro: i soldi per i "test rapidi" anti-BSE stanno finendo. E dopo? I controlli saranno affidati all'"occhio esperto" dei veterinari pubblici italiani, che detengono il poco invidiabile record negativo mondiale di individuazione all'osservazione clinica degli animali malati? E perché l'anagrafe bovina, che potrebbe essere d'aiuto nel prevenire frodi e patologie, non è ancora stata istituita? Chi si è perso la puntata di ieri non può mancare una visitina al sito di Report, che mette on-line tutti i documenti.