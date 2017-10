Resistere all’inquinamento di Attilio Speciani

Un libro facile da digerire, agile, leggero, di piacevole lettura e anche... gustoso. Attilio Speciani, noto immunologo, consulente scientifico di www.eurosalus.com (il primo portale italiano di medicina naturale), si pronuncia sul nostro stile di vita, sul tema attualissimo dell'inquinamento diffuso e delle contaminazioni alimentari. E non solo. Ogni capitolo, chiaro e conciso, espone il quadro d'insieme e cita i dati scientifici più rilevanti sulle aggressioni che il nostro organismo subisce quotidianamente (dal benzene delle benzine "verdi" agli Ogm fino alle vaccinazioni multiple). Ma non lascia l'amaro in bocca. Propone i rimedi: "trucchi per sopravvivere", "soluzioni individuali", "piccoli cambiamenti con un grande impatto", indicazioni dietetiche, integratori e così via, con l'ottima idea dell'appendice di ricette tutta salute: "80 ricette e menu antismog". Proprio questa è la forza di questo libro: denuncia ciò che non va, ma subito ci suggerisce il modo per reagire e difenderci.