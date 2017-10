Respirare camminando

Camminando annusando l'aria. Un ambiente naturale incontaminato, con una abbondante vegetazione e una buona qualità dell'aria, è naturalmente denso di Qi, rappresenta cioè una miniera di energia di cui poter fare scorta durante una anche breve passeggiata estiva. Il sole arricchisce l'energia dell'ambiente di cui è consigliabile godere con il massimo della propria consapevolezza. Una buona respirazione, anche naturale favorisce, già di per sé, l'assorbimento dell'energia, o Prana, da parte dell'organismo. L'utilizzo di tecniche specifiche, derivate per lo più dallo yoga, permette di enfatizzare questa funzione e di dirigere la consapevolezza, strumento importante per ottimizzare qualunque tipo di obiettivo ci si ponga. Tuttavia, il Qi, o Prana, non viene assorbito unicamente tramite i polmoni e la funzione della respirazione. Anche la pelle e gli occhi partecipano di tale rifornimento; non a caso si dice che 'la pelle respira' e che gli 'occhi assorbono', con riferimento non solo alle radiazioni solari, alla luce e ai colori, ma all'energia in generale. Per questo è bene, appena possibile, lasciar respirare la pelle liberandola dagli indumenti eccessivi ed evitare l'utilizzo prolungato degli occhiali da sole. E' importante esser consapevoli di questa capacità dell'organismo di trasformarsi in un vero e proprio accumulatore energetico, portando la propria sensibilità a percepire direttamente tutto questo sulla propria pelle e attraverso i propri occhi, oltre che, naturalmente, la propria respirazione. Camminando, quando ovviamente il sentiero non presenta particolari difficoltà e permette invece di 'raccogliere l'attenzione' un pochettino più internamente, le tecniche di respirazione sono molto semplici ma efficaci. La prima esperienza da fare è quella della respirazione a narici alterne, 'tappando' una delle due narici con una o due dita della mano opposta e respirando con l'altra per circa un minuto. Dopo di che si inverte la posizione. Ogni narice ha delle potenzialità specifiche, essendo la destra collegata con il sistema nervoso simpatico e la sinistra con il parasimpatico. Risulta pertanto utile stimolare la prima quando ho bisogno di ricaricarmi energeticamente, la seconda quando invece desidero rilassarmi. Alternare entrambe le stimolazioni ha invece un effetto equilibrante. Un altro semplice esercizio da praticare camminando consiste nel rendere consapevolmente il più lunga possibile la fase dell'espiro. Questo tipo di respirazione mi sarà d'aiuto nei momenti in cui è richiesto maggior sforzo fisico: l'espiro infatti aiuta a sostenere il momento dello sforzo e rende disponibile una maggior quantità do energia all'organismo. Loredana Filippi