Respiro ed emozioni, un lavoro di coordinazione

Il respiro, quindi, accompagna e, al tempo stesso, fa parte delle nostre emozioni. Rendercene conto può essere d'aiuto per comprenderci meglio, per essere più consapevoli dei nostri stati d'animo e delle ragioni che li innescano. Se limitiamo questo processo di conoscenza al solo "capire", limitiamo anche la nostra esperienza e la possibilità di imparare a gestire noi stessi in modo più efficace. Infatti, conoscere le diverse manifestazioni del nostro respiro e imparare a interagire con esso, attraverso la pratica della tecnica respiratoria - il breathwork - ci porta gradatamente a risultati molto più apprezzabili della sola conoscenza.

Breathwork

I benefici del respiro

di Milena Screm