Street of Restaurant: alchimia cibo-progetto

Dieci scuole e Università hanno progettato e allestito ognuna un corner campione a tema in collaborazione con aziende espositrici. Ad ogni scuola è stato assegnato un compito e chiesto di presentare un modello in scala con descrizione dei materiali e disegni del progetto, di selezionare sedie, tavole, panche e infine di concretizzare insieme alle aziende il progetto stesso in scala reale, accessibile a tutti i visitatori che possono sostare e gustare cibi in assoluta sintonia con l'argomento trattato da ogni singola scuola.

Foo, pizzeria a Kyoto, Osaka University of Arts

Carnivora, steakhouse a Sydney, The University of South Wales

Roll-away , karaoke sushi bar a Losanna, Ecole Cantonale d'Art de Lausanne

Partingline , ristorante di alta cucina francese a Tel Aviv, Bezalel Academy of Art & Design

B:roque , caffè viennese a Brighton, Buckinghamshire Chilterns University College

Bis'TO' , bistrò francese a Torino, Istituto Europeo di Design di Milano

Trace , winebar a Tribeca, New York City, Rhode Island School of Design

Quicnic , fast food hamburger a Berlino, Staatliche Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe

White, ristorante giapponese a Helsinki, University of Art and Design Helsinki

Tomaso Scotti