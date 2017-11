Ri-ciclo, uno sguardo oltre i rifiuti

La ricerca si è svolta nell'estate del 2005 all?interno degli impianti di riqualificazione di plastica, alluminio e carta/cartone presso l'Ecologia Bruscino di San Vitaliano di Nola che ha prodotto, con il settore Ambiente, la mostra in apertura. Le riprese sono tutte a colori e non si pongono l?obiettivo di descrivere le varie fasi del processo industriale. Esse, invece, prediligono il racconto fortemente rielaborato, trasformando cumuli di rifiuti in scene dai forti contenuti estetici e, perciò artistici, dove la materia martoriata dai percorsi d'utilizzazione e di scarto vive una specie di seconda vita generata casualmente dagli operatori e dalle loro potenti macchine. Plastica, lattine, cartoni volano, cadono, tentano di liberarsi dal filo che le stringe e sembrano ansiose di generare nuovi prodotti e nuova materia. Attraverso un linguaggio che si accosta più all?arte contemporanea che alla fotografia tradizionale, il fotografo intende portare il proprio messaggio a fasce di fruitori più ampie, inducendo alla riflessione sulla vastissima tematica ecologista del riciclo dei rifiuti quotidiani. I pannelli fotografici sono collocati lungo le pareti del caffè e sono stampati con la tecnica Lambda in formato 120 x 100 e 80 x 60, oltre a tre "fuori formato" di 250 x 60 cm. Ico Gasparri è nato nel 1959 a Cava de? Tirreni, archeologo, progettista editoriale, fotografo dal 1977. Dopo una prima fase di riprese sul patrimonio artistico del Mediterraneo, ha prodotto nel 1986 la prima mostra in bianco e nero Architetture disegnate, basata sull?astrazione architettonica e l?uso esclusivo del teleobiettivo. Nel successivo percorso ha indagato maggiormente i volumi, le linee e la luce dell?architettuta approdando alle varie edizioni delle personali Bianco Mediterraneo, Frammenti metaurbani, Marocco!, Capri! Le dodici fatiche di Carrara. Parallelamente, ha sviluppato una ricerca dal titolo Pubblicittà, incentrata sull?impatto devastante della pubblicità nel contesto urbano. Questo lavoro si è concentrato dal 1990 sull?utilizzazione dell?immagine femminile in pubblicità per le strade di Milano. Il ricco archivio ha generato la mostra Chi è il maestro del lupo cattivo? giunta alla sua terza edizione ed in programmazione in varie città italiane. Impatto Zero®. La mostra è resa ad Impatto Zero, vale a dire che le emissioni di anidride carbonica emesse per la sua realizzazione saranno compensate con la riforestazione di un?area pari a 886 mq in Costa Rica. LifeGate café - via della Commenda 43 (angolo via Orti) Milano - tel. 02 5450765 Lun.-dom.12.00-15.00 e 20.00-23.30 chiusura: martedì tutto il giorno, sabato a mezzogiorno info: domenico.gasparri@powerlab.it