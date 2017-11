Riaccendere i sensi e il piacere con le essenze

Essenze benefiche. Abbiamo il gusto, la vista, l'udito e il tatto che ci permettono di percepire chi ci circonda, ma l'odorato è il nostro primo senso, perchè la prima coppia di nervi cranici sono quelli del senso olfattivo. Sono le informazioni che riceviamo quelle che ci permettono di fare analisi e comparazioni: il cervello tira delle conclusioni provando sensazioni o reazioni. Nella nostra società l'educazione a sentire è carente, poichè questa è colpevolizzante e repressiva. In effetti abbiamo detto che i sensi possono essere fonte di piacere. Ora, secondo la nostra civiltà giudaica - mussulmana - cristiana, il piacere è sempre sospetto e fonte di peccato. Ma ecco che su 7 peccati capitali, 2 sono consacrati ai sensi e al piacere: la lussuria (ora, la sessualità utilizza tutti i sensi, colpevolizzandola, è una vera repressione antifisiologica e un sottosviluppo dei nostri 5 sensi) e l'ingordigia. Bisogna riabilitare il piacere vero, puro in senso autentico, del naturale e del gratuito (senza alibi pseudo-culturali). La verità è nella misura e nell'equilibrio. Equilibrio tra i diversi sensi, ed equilibrio per ogni senso. Il piacere è un elemento indispensabile alla vita, ad un buon equilibrio, il giusto bisogno, vigile a quel che resta un mezzo e non un fine in se. L'odorato è il nostro primo senso, l'odore è la prima informazione che il nostro cervello registra. Si impregnano profondamente nel nostro subconscio così che odori e memorie sono intimamente legati. Nel risvegliare queste memorie trapelano le più intime sensazioni, le più dolci, attaccate alla nostra vita più lontana e segreta. Ma per sviluppare l'odorato bisogna sopprimere quello che lo ha distrutto, principalmente il tabacco e i profumi sintetici. Alcuni consigli per evitare le trappole ai turisti: contrariamente allo pseudo-estratto di lavanda venduto ai bordi delle strade, l'olio essenziale di lavanda non è blu, ma giallo pallido. E' da sapere che il prezzo della lavanda vera e del lavandina è estremamente diverso. Stesse considerazioni per la menta. Bisogna sapere che anche gli oli essenziali non garantiti (la maggior parte) sono diluiti o ricostituiti partendo da molecole di sintesi; è il caso, soprattutto, dei più cari, come la rosa, che è tanto difficile trovare autentico e realmente estratto con vapore d'acqua. Del resto, se vi si propone dell'estratto di caprifoglio, di lillà, di violetta o di mughetto, siate certi che si tratta di prodotti di sintesi, in quanto è impossibile ottenere un estratto naturale. Per il gelsomino o l'iris è diverso, ma se il prezzo è troppo basso (per l'iris inferiore a 155.000 euro al kg) sicuramente non è autentico. Jacques Paltz