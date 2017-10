Riaperta la Casa del Manzoni a Milano

Martedì 6 ottobre ha riaperto a Milano la Casa del Manzoni. In concomitanza con Expo Milano 2015, anche se quasi a tempo scaduto, è stata completata una nuova opera di ristrutturazione con l’intenzione di offrire ai visitatori un percorso espositivo più ampio e renderla un vivace polo culturale aperto agli studiosi e all’intera cittadinanza. La casa si trova in via Morone 1, in pieno centro storico a Milano ed è considerata l'unica vera abitazione che il Manzoni sentisse veramente sua e dove visse dall'acquisto nel 1813 alla morte nel 1873. L'edificio è composto di due piani, un cortile interno e un ampio giardino dove, si racconta, proprio il poeta avesse piantato le due grandi magnolie tuttora presenti. L'allestimento del Museo Manzoniano è stato ripensato con un nuovo taglio scientifico, secondo i più aggiornati orientamenti museologici e museografici. Il nuovo percorso espositivo è organizzato in sezioni dedicate a specifici temi: all'immagine di Manzoni, a quella della sua famiglia, alla cerchia degli amici illustri, ai luoghi di Manzoni, a I Promessi Sposi dal cinema alla televisione al teatro, al Manzoni "botanico" e alle sue biblioteche. Un modo per rendere più vicina e meno ostica la scoperta o la riscoperta di un poeta che ha segnato la storia della letteratura italiana. Il Museo è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00 e, meraviglioso, l'ingresso è libero e gratuito. Gli stessi orari per la biblioteca dove ha sede il Centro Nazionale di Studi Manzoniani che conserva una collezione di circa 38.000 volumi, come risulta dall’inventario consultabile. Un luogo simbolo della città di Milano e un museo per ripercorrere parte della storia della letteratura italiana e del paese.