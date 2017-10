Riascolta il concerto Ecofest

Ascolta il concerto Ecofest di sabato 21 giugno con l'Orchestra di Piazza Vittorio Nat Geo Music e LifeGate Radio saranno tra i protagonisti della seconda edizione di Ecofest, la Festa dell'Ambiente della Regione Lazio. Sarà l'occasione per celebrare l'inizio dell'estate con un concerto gratuito all'interno di Villa Borghese a Roma con l'Orchestra di Piazza Vittorio. L'appuntamento è infatti sabato 21 giugno alle 21.00 a Piazza di Siena. Ad aprire il concerto il nostro Folco Orselli, fresco vincitore dell'edizione 2008 di Musicultura (l'ex Premio Recanati). Dopo il successo del concerto organizzato in Piazza del Campidoglio in occasione dell'Earth Day (22 aprile), Nat Geo Music conferma la sua vocazione a favore dell'ambiente, puntando a sensibilizzare le persone a prendersi cura delle sorti del nostro pianeta attraverso la musica. Proprio grazie alla musica, linguaggio universale per eccellenza, il pubblico entra in contatto con le differenti realtà socio-culturali del mondo. E l'Orchestra di Piazza Vittorio ne è un esempio eclatante. Come per l'Earth Day, partner dell'iniziativa sarà LifeGate Radio, network da anni impegnato nel sostegno e nello sviluppo delle tematiche ambientali, che trasmetterà in diretta il concerto sulle sue frequenze (Roma 90.90 FM, Milano 105.1 FM , Torino 88.75 FM) e sul sito www.lifegateradio.it. www.ecofest.it www.natgeomusic.it www.lifegate.it