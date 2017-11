Ricaricarsi… respirando

Osservate cosa avviene nel vostro corpo quando respirate. Cosa succede al torace, all'addome, alla colonna? Sentite se l'abbigliamento v'impedisce di respirare pienamente, e se potete mettetevi comodi sedendovi indietro sulla vostra sedia. Senza scarpe, appoggiate i piedi al suolo separandoli alla larghezza del bacino: lasciate che le gambe siano parallele e le ginocchia perpendicolari ai talloni. Appoggiate la mano destra sull'ombelico. Inspirando portate l'aria nella pancia in modo da respingere la mano, e lasciate che rientri mentre espirate. Sentite cosa succede al bacino durante le due fasi: rimane fermo o tende a seguire i movimenti dell'addome? Con la mano sinistra sul petto seguite i movimenti del torace sentendola salire durante l'inspirazione e scendere mentre espirate: cosa succede al tratto dorsale mentre inspirate? Preme contro lo schienale? Sedetevi sul bordo anteriore della sedia, sistemate i piedi. Mettete una mano sull'ombelico e una sul petto. Inalate una piccola quantità d'aria riempiendo la pancia e, trattenendo il respiro, spostatela nel petto e poi di nuovo nella pancia. Come se un palloncino gonfio fosse spostato dalla pancia al petto, un po' di volte. Poi riposate e respirate. Ripetete l'altalena stando in apnea: cosa succede alla colonna? Segue i movimenti del respiro? Notate come lo sterno si muove in avanti e verso l'alto. In questo modo avete percepito il funzionamento del muscolo diaframma, pilastro centrale della respirazione. Mettete ora le mani ai lati del torace, all'altezza delle coste fluttuanti e osservate quello che avviene: sentite che inspirando le coste inferiori si espandono, mentre rientrano durante l'espirazione. Inspirate e trattenete il respiro per un po', poi iniziate lentamente ad espiare. Fate seguire una pausa prima di riprendere a inspirare riempiendo la cavità toracica e addominale: ripetete per qualche volta notando che la sospensione tra le diverse fasi diventa più comoda. Possiamo respirare con tutto il corpo anziché limitarci a usare una piccola percentuale della nostra capacità polmonare, semplicemente diventando consapevoli dello spazio dentro di noi. Maria Luisa Tettamanzi