Balene, le cacciano per fare ricerca

Nonostante una moratoria internazionale sancita dalla International Whaling Commission (Iwc), entrata in vigore nel 1986 a fronte dell'evidente impossibilità di cacciare le balene senza provocare una diminuzione della loro numerosità fino a comprometterne intere popolazioni, e il dissenso internazionale, Giappone, Norvegia e Islanda cacciano le balene per scopi commerciali, spacciandola come "ricerca scientifica", nonostante l'organismo per cui la 'ricerca' viene condotta, cioè l'Iwc, non abbia necessità dei dati e abbia chiesto che il programma venga concluso. Con l'affermazione che le balene impoveriscono gli stock ittici mangiando tantissimo pesce, le nazioni baleniere: Giappone, Norvegia e Islanda continuano a premere per l'anamento della moratoria per il ripristino della caccia su larga scala. Lo stesso tipo di caccia, commerciale, che nel secolo scorso ha portato le balene sull'orlo dell'estinzione. La causa reale del declino del pescato va cercata nel sovrasfruttamento della pesca, non nella fame delle balene, molte delle quali sono oramai specie a rischio di estinzione. Ed è a rischio non solo il futuro delle balene, ma quello dell'ecosistema marino in generale. A settembre del 2003 il tour in Islanda della nave di Greenpeace, la "Rainbow Warrior", ha dimostrato al governo dell'isola il vantaggio economico e ambientale del turismo, il conosciuto "whale watching", rispetto alla caccia alle balene. La sola Repubblica Dominicana, ad esempio, ricava 5,2 milioni di dollari dal turismo ecologico, un settore che si è fortemente sviluppato grazie alla creazione del santuario (riserva naturale) delle megattere (Silver Bank Humpback Whale Marine Sanctuary). Tomaso Scotti