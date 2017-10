Ricerche di medicina complementare in Lombardia

Recenti dati dell'OMS del 2003 indicano che oltre il 48% degli Australiani, il 70% dei Canadesi, il 42% degli Statunitensi, il 38% dei Belgi, il 75% dei Francesi e il 15% degli Italiani ricorre alla medicina complementare almeno una volta all' anno. L'azione dell'OMS è volta a favorire l'efficacia e la sicurezza della medicina non complementare, integrando gli aspetti della ricerca connessi sia alla medicina complementare che a quelli della medicina scientifica. Ed è in questo contesto che si inserisce la Regione Lombardia attivando un percorso di valutazione nel campo della medicina complementare. Lo strumento metodologico è lo studio osservazionale, al fine di approfondire le conoscenze relative alla medicina complementare e nell'intento di fornire criteri di sicurezza ed efficacia, in grado di tutelare tanto i cittadini che gli operatori stessi. Medici esperti hanno presentato studi, molti dei quali realizzati in strutture sanitarie pubbliche, utilizzando l'agopuntura, l'omeopatia, la fitoterapia, l'omotossicologia, lo shiatsu, etc...Era presente anche la dott.ssa Stefania Piloni, ginecologa omeopatica alla LifeGate Clinica Olistica che ha illustrato uno studio osservazionale sull'uso della medicina complementare nelle cistiti ricorrenti. Siamo solo all'inizio di un percorso che ha bisogno di confronti più ampi, con altri Paesi più avanti di noi sul tema delle medicine non convenzionali...Questi illustrati nel convegno sono comunque i un primi importanti contributi clinici sperimentali che costituiscono un patrimonio di base su cui innestare ulteriori iniziative, senza dimenticare comunque che lo scopo della riunione è stata la presentazione alla Comunità scientifica, alle Istituzioni e alla classe medica, delle ricerche più significative svolte nell'ambito di questa iniziativa promossa da Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Università Cattolica di Milano e dal World Health Organization Collaborating Centre for Traditional Medicine. Sonia Tarantola