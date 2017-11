Ricettario delle streghe

"Zampe di farfalla, ali di pipistrello. Occhi di rana e zampe di topo". Quante volte nei film, nei libri e nei cartoni animati abbiamo visto streghe alle prese con preparazioni di pozioni magiche, che mettevano nel fumoso calderone questi ingredienti? Il mondo delle streghe ha sempre esercitato un grande fascino sul pubblico. Ma chi erano queste donne? Perché facevano queste pozioni? E per chi? E poi, perché venivano perseguitate? Questo libro ci aiuterà a conoscerle meglio. Si tratta di un "grimoire", un libro di magia, in cui Enrico Malizia, tossicologo e clinico medico di fama mondiale ha raccolto un compendio di alchemia e magia stregonica, attingendo a manoscritti anonimi, veri e propri ricettari personali di streghe e trattati antichissimi. A una prima parte che illustra la storia della stregoneria, segue una seconda parte più ampia, costituita dal ricettario delle streghe, divisa per sfere di influenza delle ricette: incantesimi, sessualità, filtri d'amore, fecondità e tossicologia. Gli ambiti su cui l'uomo ha sempre cercato di intervenire, non vi pare? Un ricettario basato sugli elementi naturali, perché le streghe herbane si avvalevano di una vasta conoscenza di animali, vegetali e minerali, di cui conoscevano le caratteristiche, le proprietà, gli effetti e la tossicità. Bene, pronti per scoprire come si preparava la polvere per incantare una donna? Un elisir per scatenare una passione adente? Un elisir di immortalità? Una tisana per ungersi e sognare eventi straordinari? Una pomata per ottenere un amore indissolubile? Un libro affascinante, ogni pagina è permeata di mistero e di malia che stuzzicano la curiosità del lettore. Ma, si badi bene, come viene sottolineato dall'autore, le ricette non sono assolutamente da provare, in quanto molto tossiche. Buona lettura, buon divertimento…e buon Halloween!