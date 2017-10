Ricette salutari alle erbe

Alcuni consigli per ricavare dal mondo vegetale delle erbe il meglio dei suoi principi per la nostra salute. Menta in foglie. Un cucchiaino in acqua bollente per 15 minuti. Rimette in sesto lo stomaco, riduce l'areofagia e allevia i crampi intestinali. Zenzero. Un cucchiaino di zenzero in polvere o grattuggiato in infusione per 15 minuti. Calma la nausea e il vomito oltre a favorire la digestione Camomilla in fiori. Un cucchiaio in una tazza di acqua bollente per 15 minuti. Rilassa Cannella in stecca. In infusione un cucchiaio in acqua bollente per 15 minuti. Ha un ottimo sapore e svolge un'azione preventiva contro le malattie da raffreddamento. Salsa di mele con cannella. Ricetta ottima per raffreddore, eccesso di muco, disturbi gastrici, malessere con nausea e vomito, oppure per bloccare la diarrea. Ingredienti: 5 pezzi di cannella o 2 cucchiai di cannella in polvere e 5 mele Fare bollire il contenuto di quattro tazze d'acqua con 5 pezzi di cannella o 2 cucchiai di cannella in polvere in un recipiente coperto. Togliere dal fuoco e lasciare riposare per mezz'ora. Aggiungere 5 mele precedentemente lavate, private del torsolo e affettate. Riportare sul fuoco il recipiente coperto e fare bollire finchè le mele sono quasi spappolate per 30-40 minuti. Lasciare raffreddare. Passare il tutto in un frullatore in modo da ottenere una crema omogenea da conservare in un vasetto in frigo. Infuso di sambuco. Una bevanda di gusto gradevole con proprietà depurative. Da prendere una tazza più volte al giorno per favorire l'azione di disintossicazione dell'organismo, soprattutto in un momento in cui si sente l'esigenza di un intervento depurativo delicato ma efficace. Un cucchiaino di fiori di sambuco secchi in una tazza di acqua calda, lasciare riposare per 15 minuti. Sciroppo per la tosse all'aglio. Un vero elisir, da prendetene 1 cucchiaino alla volta per tosse, raffreddore e congestione di muco. Ingredienti: 1 tazzina di miele, 5-10 spicchi di aglio, succo di un limone, 1 cucchiaio di salvia in foglie, 1 cucchiaio di scorza di limone. Versare il miele nel frullatore, aggiungere l'aglio, il succo di limone, la salvia e la scorza di limone. Frullare fino a ottenere una crema omogenea. Lasciare riposare in un contenitore lontano da fonti di calore per alcuni giorni. L'azione antibatterica ed espettorante dell'aglio è spesso d'aiuto per alleviare la tosse. Per riacquistare un alito accettabile dopo aver mangiato dell'aglio, mettete una goccia di olio essenziale di menta sulla lingua o masticate delle foglie di prezzemolo.