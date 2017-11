Ricette straordinarie per la menopausa

Tutte le donne devono affrontare la menopausa. Tuttavia la ricerca scientifica ha dimostrato che molti dei sintomi che di solito associamo alla menopausa (come dolori alle articolazioni, sbalzi di umore, aumento di peso e vampate di calore) sono spesso tipici della dieta occidentale e praticamente sconosciuti in altri Paesi, come ad esempio il Giappone, dove alla base dell'alimentazione vi sono cibi ricchi di soia. In quest'opera l'autrice spiega come la nostra dieta può rappresentare un'alternativa naturale alla terapia ormonale sostitutiva e dare risultati di gran lunga superiori a qualsiasi farmaco. Ideando ricette ricche dei tre gruppi alimentari benefici (i fitoestrogeni, gli acidi grassi essenziali e gli antiossidanti) contenuti naturalemente in numerosi ingredienti di consumo quotidiano, gli autori hanno creato dei menu per ogni pasto del giorno. Queste collaudate ricette, prive di ogni rischio o effetto collaterale, non solo aiuteranno a ridurre e persino ad eliminare determinati sintomi, ma proteggeranno anche da osteoporosi, patologie cardiache e altri problemi. Questi piatti inoltre non solo fanno bene alla salute, ma sono anche squisiti.