Richard Hawley: country rock e blues fra il fumo delle acciaierie

Intervista a Richard Hawley "Cole's Corner" è un disco così sentito, così sincero che ci trasmette calma ed introspezione oltre che ad un accurato schema musicale. Nella musica di oggi quanto mancano questi concetti? Quando ho iniziato a suonare da solo avevo un disperato bisogno di essere una persona più calma, perché stavo attraversando un periodo di "inferno-auto indotto" creato dal mio costante abuso di alcool e droga, questo succedeva perché eravamo sempre in tour (con la band 'The Longpigs'. n.d.r.), quasi dieci anni, senza mai smettere. Quando ho iniziato a scrivere canzoni da solista è stato quasi una decisione egoista, mi servivano come terapia per uscire da questo periodo. Avevo assolutamente bisogno di essere più calmo… bèh ne abbiamo bisogno un po' tutti. Quanto più soli ci si sente ad aspettare a Colussi Corner da soli? Qualcuno ti ha mai abbandonato? Nel senso che aspettavi qualcuno che non è mai arrivato… Non è una bella esperienza; non mi fraintendere sono un uomo felicemente sposato e mi piace dire la verità, non mi piace mentire, ed io non sono una persona infelice… ma quando prendo in mano la chitarra ed entro nella vena musicale mi rendo conto che la musica felice è una me.da. E' una verità della vita, te ne devi fare una ragione la musica felice non vale niente! Quello che tocca la sensibilità e le emozioni ha molto più valore. So anche che produci la tua birra a Sheffield, dicci qualcosa di più. come mai fai questa birra? Non la faccio io in prima persona, c'è un birrificio a Sheffield che se ne occupa. Praticamente mi hanno fatto l'onore di avere una birra col mio nome (Lui l'ha chiamata Cole's Corner come il disco n.d.r.) e a Sheffield è come essere dio, nel senso se hai la TUA birra… è come per voi avere un vino chiamato col tuo nome! Ora ci sono 53 pub che vendono "Coles corner bitter", doveva essere solo un'idea promozionale per il disco ma al birrificio sono arrivati già al terzo giro di produzione. Al mio pub di zona al sabato sera ne vendono più o meno 300 pinte, e ciò mi rende molto fiero, porterò questa cosa nel mio cuore per sempre. Abbiamo un'immagine di Sheffield che è molto diversa da quella che ci dipinge la tua musica, eppure la tua città natale è onnipresente nonostante la tua musica sia facilmente accomunabile alla tradizione americana fatta di blues, country e nottate all'honky tonks's, spiegaci come avviene questo processo. Sheffield è una città fondata sul lavoro nelle acciaierie, è un posto veramente duro dove crescere ed io sono stato fortunato ad avere la mia famiglia sempre vicina. Mio padre installava caloriferi con Joe Cocker quando era un ragazzo e mio zio suonava e organizzava date a tutti i musicisti country che venivano in tour a Sheffield; mio nonno invece recitava e cantava in svariati musical. Ed i tre insieme mi hanno plasmato musicalmente, io sono cresciuto ascoltando i generi che menzioni nella domanda. Devi pensare che nelle città industriali dell'Inghilterra non c'è nulla quindi tieni tutto dentro; ed io sono stato fortunato nell'aver avuto la collezione di dischi di mio padre che includeva: John Lee Hooker, Elvis, Johnny Cash, Robert Johnson, … grandi artisti, era una grande collezione non c'era neanche un disco da scaffale era solo roba di prima scelta. Da bambino suonavo questi dischi continuamente e così ho assorbito il tutto. Non volevo diventare famoso, ed ancora oggi non mi interessa, volevo diventare un musicista e non finire all'acciaieria.