ReMade. Riciclato è più bello

È quanto è stato proposto al 'Remade in Italy 08', un'iniziativa promossa da Regione Lombardia e coordinata dal Cestec (Centro per lo Sviluppo Tecnologico, l'Energia e la Competitività delle piccole e medie imprese lombarde), che ha aperto i battenti il 14 aprile, in occasione della settimana del Design e del Salone del Mobile, evento clou del design italiano. Remade sta per riutilizzo, riciclo: riprogettare oggetti che hanno terminato il loro ciclo di vita, reinventandoli e conferendo loro connotati nuovi e dall'aspetto grazioso e più fresco. L'obiettivo è di supportare le aziende e i progettisti nello sviluppare prodotti a ridotto impatto ambientale, tramite il recupero e il riutilizzo di materiali di scarto, così da capovolgere l'idea comune che gli oggetti fatti con carta, plastica, legno o alluminio riciclato siano antiestetici. Anzi possono diventare oggetti unici d'arredamento o di utilizzo quotidiano. Ecco che potremmo arredare il nostro bagno con piastrelle composte al 100% di pezzetti di vetro colorati e riciclati, od abbellire la nostra scrivania con una lampada composta da un mouse, che poggia su di un vecchio hard-disk, o ancora ammobiliare il soggiorno con una libreria realizzata al 95% con cartone riciclato. Un trend che nei prossimi anni avrà sempre più spazio, come dimostra la crescente partecipazione da parte delle aziende e dei progettisti di fama internazionale all'evento; oltre ad aver superato i confini nazionali, con partecipazioni in Cile, Brasile, Argentina e Portogallo, ad oggi sono già quaranta le aziende che hanno appoggiato il progetto e che quest'anno, all'ombra della Torre Branca, simbolo del design italiano degli anni '30, mettono in mostra le proprie opere. Rudi Bressa