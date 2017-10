Ricordiamo la tragedia di Chernobyl e promuoviamo l’utilizzo di energia solo rinnovabile e italiana

Più di 30 anni esatti dal disastro nucleare più grande della storia, i dati scientifici testimoniano come l’inquinamento radioattivo provochi ancora danni e continuerà a farlo nei decenni a venire. Oggi gli italiani hanno uno strumento in più per evitare che tragedie del genere si ripetano: le energie rinnovabili. LifeGate, punto di riferimento per la sostenibilità in Italia, vuole ricordare le vicende di quella tragedia che ha lasciato tracce indelebili nella storia dell’umanità, anche per ribadire quanto sia importante tenere alta l’attenzione rispetto alle tematiche energetiche.

Il lungo dibattito sul nucleare, dal 1987 al 2011

La scelta di energia rinnovabile