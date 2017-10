Il riso abbonda sulla bocca dei sani

E' questa la filosofia che sta alla base degli insegnamenti del medico indiano Madan Patria, inventore della terapia del riso. Una tecnica basata su una serie di risate provocate combinate con esercizi yoga; sembra infatti che il nostro corpo non sia in grado di recepire se stiamo ridendo veramente o per finta. Così è nato il primo Club della Risata, che a sei anni dal suo esordio, è diventato un movimento mondiale costituito da circa 1000 club, 800 in India e oltre 200 tra Australia, Stati Uniti, Asia ed Europa, dei quali Kataria, fondatore del primo club è l'indiscusso presidente.