Riflessologia per il mal di schiena

La riflessologia è una disciplina antica di origine cinese che consiste nell'esercitare una pressione o un lieve massaggio su specifici punti del corpo per influire beneficamente su organi e apparati interni dell'organismo, anche distanti dai punti trattati. La riflessologia plantare, ovvero esercitata sulla pianta e sul dorso dei piedi, si è rivelata particolarmente efficace nel dare sollievo a qualsiasi tipo di problema alla schiena. Con la riflessologia plantare è possibile ridurre il dolore e rilassare la parte dolente restituendole la mobilità. Questo libro, interamente dedicato alla cura del mal di schiena con la riflessologia, presenta le mappe dei piedi con l'indicazione dei punti riflessi collegati alla schiena e, mediante chiarissime illustrazioni, descrive le manipolazioni più efficaci e i movimenti più risolutivi. L'autrice pratica e insegna la riflessologia da oltre 30 anni ed è riconosciuta in questa disciplina come uno dei maggiori maestri al mondo.