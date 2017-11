Riflessologia: se, quando e come

Nella mia attività di consulente mi viene spesso chiesto di indicare se, dove e quando applicare questa tecnica. Vi illustrerò quella che ritengo la più importante, ovvero, quella basata sulla distinzione tra pazienti con o senza patologia in corso. La riflessologia è controindicata nelle patologie acute, in caso di febbre oltre i 38° C, flebiti, tromboflebiti, e in generale in tutte quelle forme, il cui aggravarsi potrebbe essere un rischio per il paziente. Negli altri casi, la collaborazione tra medico e riflessologo sarebbe davvero auspicabile. L'esame del piede, tra l'altro, permette una valutazione dello stato energetico e della risposta alla cura. Le stesse considerazioni vanno fatte per persone in terapia farmacologica di qualsiasi tipo, a causa della tipica interferenza esercitata dalla riflessologia plantare su di essa. In letteratura si trovano casi di patologie molto gravi trattate con successo, ma invito i lettori ad essere davvero cauti nel dare loro credito. L'operatore deve essere davvero competente ed avere esperienza in ambito terapeutico. Nel caso in cui il paziente sia sano, le precauzioni sono limitate ai primi mesi di gravidanza, anche se in letteratura risultano casi in cui è stata utilissima nelle minacce d'aborto. È importante sapere che, dopo il trattamento, in alcuni casi possono comparire stanchezza, sonnolenza, dolenzia muscolare, talora una breve riattivazione di vecchi dolori dimenticati. Nessuna paura, tutto andrà via e tornerà una piacevole sensazione di benessere. Dott. Alberto Cericola Naturopata, esperto in riflessologia plantare