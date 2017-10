Riflessoterapie. le connessioni del corpo

L'esistenza di connessioni tra le diverse zone del corpo è da tempo oggetto di esame e di ricerche da parte della moderna neurofisiologia. La scienza è dunque ben consapevole di quel fenomeno per cui un intervento meccanico su una sona particolare del corpo provoca effetti su altre zone che con essa non hanno evidenti rapporti anatomici e quindi la possibilità di condizionare l?organismo partendo da piccoli punti o aree della superficie corporea. È per questo che la riflessologia, cioè lo studio delle zone riflessogene (o riflesse), è oggi al centro di grande attenzione, emancipata da pregiudizi che la volevano oggetto di una forma di pensiero magico, primitivo, o frutto di suggestioni psichiche. Al superamento dell?iniziale emarginazione hanno certamente contribuito gli studi del dottor J.M. Gleditsch. In particolare, in questo libro, partendo dall?analisi dei sistemi dell?agopuntura cinese e delle somatotopie (cioè le proiezioni dell?anatomia umana su specifiche zone del corpo), J.M. Gleditsch mette in luce i tratti comuni di natura riflessogena che legano discipline mediche apparentemente lontanissime tra loro nello spazio e nel tempo per giungere a cinque ?principi guida funzionali? di una medicina che è principalmente visione d?insieme dell?essere umano.