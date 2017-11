Rilassarsi in vasca

Immergerci in acqua calda e rimanervi per un po' è quanto di più rilassante si possa immaginare. Grazie alla riduzione della gravità, il nostro corpo galleggiando riesce a ridurre notevolmente il "peso proprio" che deve sopportare in permanenza, anche da sdraiato. Ciò dà sollievo alle articolazioni, favorisce la circolazione, riposa l'apparato cardiocircolatorio e rilassa tutta la muscolatura. La permanenza nell'elemento umido e avvolgente, però, fa molto di più: ricollega la nostra memoria al periodo prenatale, quando nuotavamo nel liquido amniotico. Per fare del bagno un vero trattamento antistress e di piacere, introduciamo alcuni piccoli accorgimenti: