Rimedi fitoterapici per smettere di fumare

Rinunciare al fumo è una conquista che non può essere imposta dall'esterno, ma deve venire dalla persona stessa, magari con l'aiuto di terapie e supporti psicologici. Una volta iniziato il cammino è possibile ricorrere alla fitoterapia, per riportare in equilibrio l'organismo. Come prima cosa sarà utile disintossicare fegato, reni e pancreas assumendo erbe medicinali come il tarassaco, la bardana, il carciofo, la fumaria, tre volte al dì prima dei pasti, preferibilmente in infuso, in modo da associarvi l'azione drenante dell'acqua. Il fumatore ha spesso il sistema immunitario indebolito, in particolare per la sistematica distruzione della vitamina C operata dal tabacco. Oltre all'assunzione di spremute di arance e pompelmi è consigliabile ricorrere alla rosa canina in estratto idroalcolico (30-40 gocce lontano dai pasti), che all'apporto di vitamina C unisce un'azione di stimolo delle difese, particolarmente utile nel periodo invernale. L'associazione con il ribes nigrum macerato glicerinato completa l'effetto protettivo, agendo in particolare sulle ghiandole cortico-surrenali e di conseguenza favorendo l'azione drenante. La crisi di astinenza in cui inevitabilmente incorre l'ex-fumatore spesso si trasforma in ansia, irritabilità, fame nervosa. Piante come la passiflora, il biancospino, la valeriana, l'escolzia, combattono l'aumentata insofferenza agendo sul sistema nervoso centrale, ma evitando l'assuefazione e la sonnolenza tipica degli psicofarmaci. Un ulteriore aiuto può venire dagli olii essenziali che con i loro aromi penetrano nel sistema olfattivo, distraendoci dal desiderio di fumare. E' importante scegliere una profumazione a noi gradita e metterne qualche goccia nel fazzoletto, da inspirare profondamente al momento del bisogno. Per compensare la mancanza della gestualità in una prima fase si può ricorrere alla radice di liquirizia, della quale è però bene non abusare in caso di ipertensione arteriosa. Anna Paioncini