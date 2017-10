Rinasce la Citroen DS

Sarà una delle novità assolute del Salone di Ginevra del marzo 2010, un oggetto che racchiude diverse innovazioni. L'unica cosa che ha di vecchio sarà il nome, "DS", quello della berlina disegnata da Flaminio Bertoni nel 1955 (che però coll'aggettivo "vecchio" c'entrava già ben poco, con la sua futuribile livrea aeronautica). Oggi, qui, le novità per Citroen sono molte. Una, le immagini d'anteprima della DS3 sono state pubblicate solo su Facebook. Seconda novità, si inaugura col marchio "DS" una linea di vetture "emozionali" che dopo la DS3 vedrà una DS4 e una DS5. Terza novità, un corpo vettura con linee da coupé tre porte d'altezza inusuali. Di lunghezza contenuta (4,26 metri), si distingue dalle concorrenti per un'altezza complessiva (1,48 metri) e un'altezza da terra notevoli, tanto da avvicinarsi alle fattezze di una crossover. Un'impressione di rudezza che parrebbe confermata dalle protezioni al sottoscocca sia all'anteriore che al posteriore, ma che è smentita da finezze stilistiche urbane in tono con gli ambienti più eleganti, come il tetto foderato in tessuto che ricorda quello delle cabriolet anni '70. Quarta novità, una propulsione diesel-ibrida ecologica e sofisticata. E' un'architettura mutuata dagli ultimi sviluppi della tecnologia HYmotion del Gruppo PSA Peugeot-Citroen (è anche sulla Peugeot 3008 Hybrid 4). La trazione è integrale: ma le ruote posteriori sono mosse dal motore elettrico, quelle anteriori dal turbodiesel della famiglia HDi. Una "full hybrid" che promette potenza, per l'abbondante coppia della propulsione elettrica, ecologia, dato che sarà anche possibile guidarla in modalità totalmente elettrica, e... fascino. Grazie al glifo DS.