Riqualificare un’abitazione in soli dieci giorni. Il caso olandese

È stata definita come la “rivoluzione olandese”, tanto che verrà seguita da Francia e Regno Unito. È l'iniziativa Energiesprong, programma avviato tre anni fa in Olanda e che prevede di riqualificare 111 mila abitazioni trasformandole in case a consumi zero. Il tutto impiegando solo 10 giorni per ogni edificio. Si tratta di un progetto pilota a livello europeo, definito di “deep renovation” e presentato in Italia in occasione di Rebuild, evento dedicato all'innovazione nella riqualificazione e nella gestione immobiliare. “Stiamo cercando di realizzare una trasformazione del settore dell'edilizia, per sviluppare nuovi prodotti, migliorando l'efficienza energetica degli edifici”, spiega Ron Van Erck, architetto e ideatore del progetto. “Per fare ciò credo che la chiave sia quella di creare case ad energia zero”. Ed è quello che sta accedendo nei Paesi Bassi dove, sotto l'egida del Gorverno, in tre anni si riqualificheranno 100 mila abitazioni trasformandole in case a energia zero. Come? Per ogni edificio gli abitanti sono stati invitati a lasciare casa per soli 10 giorni. Al loro ritorno grazie all'intervento su involucro e impianti, con cappotti ed infissi preassemblati, l'abitazione è garantita per 30 anni a consumi di energia pari a zero.

Tutte le immagini via Energiesprong