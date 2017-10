Lo spam vinto da Bill Gates. E lui risparmia energia. Tanta

Come risultato il colosso dell'informatica che fa capo a Bill Gates - uno che di iniziative sociali se ne intende - è riuscito a "riconsegnare" alla rete elettrica americana 33 terawattora di energia che prima erano usati dalla rete di computer "fuorilegge" per chiedere a miliardi di persone in tutto il mondo se volevano apportare "cambiamenti" più o meno credibili e significativi al proprio fisico… Il network Rustock sfruttava fino a 2 milioni di computer per inviare 30 miliardi di email spam al giorno. Spegnendo questa rete criminale, Microsoft è riuscita a ridurre di circa il 40 per cento le "mail spazzatura" a livello mondiale. Il successo, come anticipato, non è solo informatico. Rustock usava (e quindi sprecava) una quantità enorme di energia elettrica: 33 miliardi di chilowattora avendo un forte impatto negativo sull'ambiente, oltre che sulla casella di posta di ognuno di noi. Secondo il rapporto The Carbon Footprint of Spam del McAfee Resource Center 33 terawattora è l'energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno di 2,4 milioni di case.